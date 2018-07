Ivonne Reyes y Sergio Ayala afrontan el verano en soltería

Fue a mediados de abril cuando Ivonne Reyes y Sergio Ayala dejaban caer en sus redes sociales que habían decidido darse una segunda oportunidad y retomar su extinta relación. Desde entonces, han pasado varios meses en los que la pareja ni se ha dejado ver junta ni ha hablado directamente sobre el tipo de relación que mantienen. Hasta ahora.

Con motivo de Mercedes-Benz Fashion Week la venezolana se ha vuelto a poner delante de las cámaras para contar las últimas novedades de su vida. Tan simpática como siempre, Ivonne no ha perdido la sonrisa ni cuando ha confesado que “con Sergio no hay relación”. “Nos llevamos bien, pero no hay relación de pareja. Nos vimos como dos personas maduras y adultas que nos atraemos, ¡es muy guapo! Y yo tampoco estoy mal…”, comentó entre risas.

“Él tiene que vivir sus cosas, sus experiencias y yo las mías. Estamos en dos fases totalmente diferentes, pero bien, con buena energía”, continuó Ivonne, que siempre apuesta por ver el lado positivo de las cosas. Sin cerrarle las puertas a una futura pareja, asegurando que “el amor lo tengo la cuestión es que no llega”, Reyes dice estar centrada en el que es el hombre de su vida, su hijo Alejandro.

Con 18 años recién cumplidos, el joven está a punto de comenzar su etapa universitaria. Aunque su madre no ha querido desvelar qué camino ha elegido, lo que sí asegura es que estará a su lado elija lo que elija e, incluso, no descarta lanzarse a la aventura con él: “Lo peor que puede pasar es que si se va pues lo aprovecho y yo también me voy con él”.

Mientras que el hijo de la presentadora se decide a desvelar qué va a estudiar, Ivonne Reyes aprovecha para disfrutar de su nuevo trabajo como colaboradora de moda en un canal de la televisión de Honduras, en el que está disfrutando como nunca.