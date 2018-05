Ivonne Reyes, feliz y orgullosa en la graduación de su hijo Álex

Unas horas antes del día de la graduación, Ivonne le dedicó un bonito mensaje a su hijo: “Ya sabemos que la vida es una montaña rusa, tenemos momentos nostálgicos, tristes, duros, estresantes y los dulces… hoy, es uno de ellos, aquellas que somos madres, padres responsables y de alma, tías, tíos y que ejercemos como tal, sabemos que es un día muy especial, donde cierras un ciclo, el orgullo de haber llegado hasta aquí, después de un trabajo artesanal,solo me sale aplaudirte desde el alma, enhorabuena mi vida!! 👏🏼👏🏼👏🏼 gracias a la vida, gracias a el apoyo de tus profesores, tutores, tíos,primos, amigos y a esa fuerza interior que tienes, para defender, entender y disfrutar de una etapa preciosa e intensa a la vez… con tantas, barreras y duras circunstancias que has tenido que vivir desde pequeño, te has demostrado y mostrado, que los golpes de la vida, te hacen más fuerte y mejor persona, darle la enhorabuena a todos esos bendecidos amigos, que ya son parte de la familia y ya como tus hermanos, esos que jamas tuviste, a ellos a los cuales extiendo este aplauso y a esas madres luchadoras, que hemos de alguna forma, unido fuerzas para llegar hasta aquí!! Gracias y mi enhorabuena… cerramos este ciclo mi vida, ahora a seguir disfrutando y a prepararnos para el siguiente paso. Eres mi gran pequeño gentleman, hoy más que nunca, los hombres de nuestra familia, están presentes en tu ser. Gilberto, Davicito, Victor, nunca te soltaron, esta medalla gran parte va para ellos… para ti Clairet, Fer, esos tíos siempre presente… Merys, gracias de corazón, Jesus… eternamente agradecida por tu apoyo. Este día, esta mas presente que nunca,, my bro justo al cumplirse dos años, brindaremos con la Orla en mano por ti!! . Gracias a ti mi vida por ser como eres, un gran ser humano, aplicado y correcto de alma.

Hoy, una vez más, soy una madre orgullosa, gracias por regalarme estos momentos de felicidad. The principal of SEK International School warmily, celebrate.

2Nd Baccalaureate Graduation Ceremony.

Congratulations my sweet heart.

Muy, muy orgullosa de ti!! We are the best Team!!🥇👨🏼‍🎓👏🏼👏🏼👏🏼

Thanks God!! 🙏🏼

Dios te bendiga por siempre.

A los medios de comunicación, gracias por vuestro respeto.

#AlejandroReyes your #Mum ❤️”.