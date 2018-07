Pablo López, Mila Ximénez, Kiko Matamoros o Joaquín Cortés son solo algunos de los famosos que, en los últimos días, han visto como sus nombres se ha visto relacionados con el de Mónica Gil Manzano, más popularmente conocida como “la estafadora de los famosos”. Diferentes casos de supuesta estafa que ya están en manos de las autoridades y por el que la susodicha ha sido condenada a 36 meses de cárcel y a devolver gran parte de lo sustraído.

Mientras muchos VIP han visto aireada la relación que tuvieron con ella, otros tantos se alegran de no haberla ni conocido. Una de ellas es Ivonne Reyes que ha explicado entre risas el motivo principal por el que ella no sería candidata para Gil Manzano. “Creo que no la conozco porque veo una foto de la tele y creo que no, no estoy segura. Pero no me puede proponer nada porque no tengo dinero, ¡qué pena!”, contaba entre risas durante la inauguración de la Cibeles Fashion Week de Madrid.

“Me hubiera gustado decirte pues sí, mira, que me propuso tal cosa y la verdad es que me estafó, pero no. Lo siento por ella, pero chica, ¡no tengo! Está en menos rojo. No sé si la conozco o no pero no ha podido proponerme nada”. A pesar de que con estas declaraciones podría parecer que Ivonne tiene problemas financieros, el tono de humor con el que lo contó, sin poder detener las carcajadas, apunta a que simplemente sus cuentas bancarias no tienen el grosor necesario para atraer el olfato de Mónica.

Con su dinero a salvo, sea la cantidad que sea, la guapa venezolana comienza el verano con una sonrisa. Gran parte del mérito la tiene el nuevo deporte al que se ha aficionado, el pole dance, que, si bien le ha dejado como regalo algún que otro moretón, ha hecho que llegue al mes de julio más espectacular que nunca. Aunque sin planes para disfrutar de un merecido descanso, Ivonne desvela que seguro que se escapa en agosto con una compañía inmejorable, la de su hijo Alejandro, que parece tener ya más claro lo que quiere estudiar en su etapa universitaria.