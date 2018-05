Nunca ha escondido su cercanía y simpatía con el Partido Popular y ahora ha dado un paso más allá en este vínculo tan especial. Isabel Rábago se ha convertido en la nueva secretaria de comunicación del PP de Madrid. Un cargo que a sus 43 años afronta con ilusión. Su misión será la de preparar a los distintos políticos para afrontar con garantías las tertulias y programas de toda índole en donde sea entrevistados, es decir, grabarles un discurso a fuego en la cabeza y entrenar cómo defenderse con garantías. Su equipo está formado por 20 hombres y 12 mujeres, con 47 años de media, que buscará ganar las elecciones municipales y autonómicas del 2019. No obstante, el principal objetivo es lavar su imagen tras el escándalo Cifuentes.

No lo será difícil a Isabel Rábago desarrollar su labor ya que conoce a la perfección el terreno de los medios de comunicación, en especial el de la televisión. La periodista ha participado como colaboradora de Telecinco en diferentes debates como ‘Enemigos Íntimos’, ‘Supervivientes’ ‘Viva la vida’ y ‘Sálvame’. Además, participó en el reality extremo en la edición de 2015.

No tendrá problema para compaginar su trabajo en el PP con sus apariciones en la pequeña pantalla como tertuliana de corazón. No obstante, no deja de ser sorprendente su nombramiento como responsable de la parcela mediática del partido de la gaviota y no ha dejado indiferente a nadie. Aunque lo más sorprendente de todo es que hará el trabajo sin cobrar ni un solo euro. Rábago es afiliada al PP y no ha querido sacar partido económico de esto porque para ella es una oportunidad y un respaldo dentro de la formación azul. Cabe destacar que estudió Periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca y ahora está cursando 3º de Derecho por la UNED. Una mujer todoterreno.