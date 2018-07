Gracias a Tamara Falcó hemos podido comprobar cómo Mario Vargas Llosa se está recuperando muy bien de la fatal caída que sufrió a mediados del mes de junio y por la que tuvo que ser ingresado en la clínica Ruber de la calle Juan Bravo de Madrid.

La hija de Isabel Preysler ha hecho pública una fotografía de su madre y de Mario Vargas Llosa en la que se ve a la pareja disfrutando de unas vacaciones en Saint-Tropez. En la imagen, Isabel Preysler, con un look muy veraniego, baja de un barco protegida tras sus gafas de sol y envuelta en un vaporoso vestido floreado.

El Premio Nobel ayuda a su novia. Con una mano sostiene sus sandalias de cuña y con la otra sujeta el brazo de Isabel para que ésta no se caiga.

Tamara Falcó, siempre dedicada a la moda, destaca el estilismo de Isabel Preysler: “Mami #isabelpreysler llevando #theandiedress en St. Trop. Según me cuenta se le acercaron para decirle que era la Sra más chic del almuerzo… pero no me puedo llevar el crédito por ello”, escribe junto a la fotografía.

Su primera imagen desde a caída

Esta es la primera imagen que vemos de Mario Vargas Llosa después de la caída que sufrió en su domicilio. Horas antes del accidente, él e Isabel Preysler habían estado en La Palma disfrutando de unos días de descanso. Ambos estuvieron visitando el Observatorio del Roque de los Muchachos y recorriendo las cumbres de Garafía.

El martes 20 de junio, Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler regresaron a Madrid y fue durante la madrigada del día 21 cuando el escritor sufrió una caída en su domicilio.

Desde la clínica Ruber de la calle Juan Bravo de Madrid enviaron un comunicado de prensa informando del estado de salud de Mario Vargas Llosa:

“El paciente don Mario Vargas Llosa ha sufrido una caída en su domicilio, de madrugada, produciéndole un dolor intenso en la zona del glúteo y cadera izquierda. Ha sido trasladado al hospital Ruber Juan Bravo donde se le han realizado estudios de imagen, radiología simple y TAC, no apreciándose fractura ósea pero sí un importante hematoma en la región glútea izquierda y leve traumatismo craneoencefálico, sin apreciarse otras lesiones.

Ahora, gracias a Tamara Falcó, sabemos que la recuperación del escritor está yendo por buen camino.