Isabel Preysler felicita a Tamara Falcó por su entrevista con Bertín Osborne

Tamara Falcó siempre ha tenido la fama de ser la más dicharachera y natural de los hijos de Isabel Preysler, una descripción que el pasado viernes, cuando se emitió su entrevista en ‘Mi casa es la tuya’ con Bertín Osborne, quedó refutada. Durante el espacio la hija del marqués de Griñón habló de casi todo, desde cómo se enteró del romance de su madre con Vargas Llosa hasta del carácter de su madre o cómo se lleva con sus hermanos.

Como era de esperar, el programa tuvo mucha audiencia, pues nadie se quería perder los entresijos de uno de los clanes estrella del papel couché. La gran ausente al otro lado de la pantalla fue la propia Tamara que, como desvelamos en primicia, ese fin de semana se encontraba en Lima asistiendo a la boda de Christian de Hannover y Sassa de Osma. A pesar de no haber podido ver el resultado final, a su llegada a Madrid la protagonista aseguraba que había “recibido felicitaciones en el móvil”. ¿Los remitentes? Los miembros de su familia. “Sí, sí, me han felicitado, todo por el móvil, me han dicho que todo muy bien”, contaba sobre la opinión de su madre y sus hermanos.

Eso sí, no podía asegurar que todos vieran la entrevista porque no había podido hablar con ellos al estar “en la boda de Sassa y Christian”. Una fiesta en la que asegura haberlo “pasado muy bien” y de la que volvía descansada, pues reconocía que había dormido durante el vuelo.

Sobre su proyecto en el mundo de la moda, Tamara Falcó ha asegurado que su línea de ropa verá la luz “este mes”, por lo que seguro que estará de lo más ocupada ultimando los detalles. Quizás por eso no tiene previsto aparecer en un nuevo programa de televisión, y es que Bertín Osborne le ha puesto el listón muy alto: “Lo de Bertín ha sido muy especial y me ha tratado muy bien así que no me ha costado nada hacerlo. Ha sido la verdad una experiencia muy buena”.