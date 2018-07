Kiko Rivera parecía haber encontrado a la nuera perfecta para su madre, Isabel Pantoja. Muchas han sido las mujeres que han pasado por su corazón -y muchas más las que simplemente han hecho parada en su alcoba-, pero Irene Rosales parecía haberse metido en el bote a la tonadillera, prometiendo meter en vereda a su hijo y haciéndole no solo sentar la cabeza, sino también formar una bonita familia. Eso sí, lo bueno no dura para siempre y según se puede entender a raíz de los últimos movimientos de estos protagonistas, el buen rollito ha terminado. Y el bautizo del hijo de Chabelita y Alberto Isla ha tenido la culpa.

La lista de enemigos de Isabel Pantoja es alargada, tanto que incluso le impide estar en el bautizo de su nieto, el hijo de Chabelita. Sus contenciosos judiciales con el padre de la criatura, Alberto Isla, y con la madrina del bautizo, Dulce Delapiedra, le obligaron a causar baja en un día tan especial para su hija y su nieto. Lo mismo sucedió con Kiko Rivera, que optó finalmente por no arropar este evento familiar y hacer piña con su madre, como forma de hacer un bando unido en contra de los considerados ‘enemigos de la familia’. La guerra está servida y los contrincantes bien definidos, pero hay un agente que se ha quedado en medio del fuego cruzado: Irene Rosales. Y es precisamente esta decisión de agradar a ambas partes el principal motivo por el cual la tonadillera le ha hecho la cruz.

“Ha sido muy doloroso para Isabel que no acudieran ni su madre, ni sus sobrinos, ni su hermano. Para mí no tiene perdón de Dios lo que han hecho”, condenaba públicamente Dulce, la niñera y fiel defensora de Chabelita, en el plató de ‘Sábado Deluxe’. Un desplante imperdonable para ella que le hizo al final hablar más de la cuenta y confesar que la relación entre Isabel Pantoja e Irene Rosales está más desgastada que nunca y que atraviesa un momento delicado, por el mero hecho de que la nuera desatendió la recomendación de no acudir al bautizo del pequeño Alberto, del que SEMANA tiene todos los detalles en exclusiva.

“La relación entre Irene Rosales e Isabel Pantoja madre no es buena, ella se posiciona en muchas cosas del lado de Isa y con su asistencia al bautizo dio la espalda tanto a Kiko como a la Pantoja. Irene ha expuesto en su círculo íntimo que Isabel Pantoja fue quien prohibió a Kiko ir al bautizo. El viernes hubo una discusión entre Kiko e Irene y al final ella decidió ir sola. Quería llevar a sus hijas, pero Kiko no se lo permitió”, mantiene Dulce, quien cuenta la versión más próxima de la propia Chabelita, a quien defiende siempre que tiene ocasión.