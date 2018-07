Diego Matamoros y Estela Grande están viviendo el que posiblemente sea el día más especial de su vida de pareja: su boda.

Este viernes 13 de julio, los novios han contraído matrimonio a las 20:00 de la tarde. A partir de las 19:30 horas han comenzado a desfilar los invitados. 110 personas entre los que ya ha habido la primera baja: Mar Flores, la tía del novio, quien no posee una buena relación con Kiko Matamoros. Parece ser que la decisión viene de atrás pero Mar Flores se lo comunicó tan sólo un día antes a su sobrino, una actitud muy criticada por algunos colaboradores de televisión.

No ha sido la única ausente en la boda de Diego Matamoros y Estela Grande. Lucía Rivera, la hija de Cayetano Rivera, que también se encontraba entre la lista de invitados, ya avisó al novio de que no podría asistir a su gran dia. “¡¡¡Viva los novios!!! ¡Pena de no poder estar con vosotros un día tan especial como hoy! ¡¡¡Os adoro!!!! Prometido que a la vuelta os veo y cenamos”, escribió la modelo a través de su cuenta de Instagram horas antes del enlace. “¡No te preocupes! Estarás también en otros importantes”, respondió el hijo de Kiko Matamoros.

La incertidumbre sobre la asistencia o no de Kiko Matamoros también se ha mantenido hasta el último momento. Pero el padre del novio no podía faltar en un día tan especial. Kiko Matamoros ha acudido finalmente: “Tenía que estar en el día más importante de la vida de mi hijo. Me ha costado mucho decidirme porque no quería molestar a nadie con mi presencia, pero finalmente he hecho caso a personas que me quieren y que me han aconsejado que venga”, ha dicho emocionado.

La llegada de los invitados

Mientras esperábamos con ansiedad la aparición estelar del padre del novio, muchos rostros conocidos enfundados en sus mejores galas se han dejado ver a las puertas de la finca Prados Moros, un lugar perfecto para este tipo de celebraciones que cuenta con un marco natural idílico a tan sólo media hora del centro de Madrid, en Guadarrama.

De los primeros invitados en llegar a esta boda que comenzado con algo de retraso, ha sido el estilista Nacho Montes, muy amigo de Diego Matamoros.

Tras él ha hecho acto de presencia el novio de la madrina, Benji Aparicio.