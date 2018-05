¿Está buscando Casa Real reforzar la imagen e importancia de la infanta Elena? Si no es así, lo parece. Uno de los puntos más llamativos de la agenda real de esta semana estriba en la presencia de la hija del emérito en la inauguración de la Feria del Libro 2018. Algo que podría pasar desapercibido si no fuera porque se trata de una de las citas favoritas de la Reina Letizia, a la que intenta no faltar desde sus años como princesa, que se dice pronto. Este será uno de los primeros años marcados por su ausencia.

Y no es que la esposa de Felipe VI no pueda acudir. La Reina se encuentra de viaje de cooperación en la República Dominicana y Haití, pero regresa a España este miércoles 23 de mayo. Doña Letizia aterrizará en Madrid en torno a las 08.30 de la mañana del jueves 24, donde permanecerá hasta el sábado, momento en el que viajará con el Rey hasta Logroño para presidir el Día de las Fuerzas Armadas. Desde la propia Casa Real insisten en que no hay ninguna razón especial para justificar esta sonada ausencia, dado que Letizia siempre se ha sentido cómoda en estos actos, al ser muy bien recibida por el pueblo en este tipo de convocatorias.

[La infanta Elena reclama su trono perdido]

Otra posibilidad (más apta para escépticos) es que su ausencia se deba simple y llanamente a que se quiera otorgar a la Reina Letizia un merecido descanso tras un viaje agotador, máxime cuando 48 horas después debe viajar de nuevo a Logroño. Sea como fuere, será la infanta Elena la cara visible de la monarquía en la fiesta de la literatura en la capital española. Una nueva cita para la hermana del Rey con el público en su faceta como representante de la Corona, algo que no sucedía desde hacía mucho tiempo, hasta que la semana pasada regresó con fuerza.

Parece que no va a ser el único evento importante que la consorte se pierda. Ese mismo sábado se celebra en Dinamarca la fiesta por el 50 cumpleaños del príncipe Federico y pese a que ya hay varias ‘royals’ confirmadas, es muy probable que Doña Letizia no acuda. Quien sí viajará lejos ese sábado será el Rey Juan Carlos I, que presidirá en Kiev (Ucrania) la final de Champions League que enfrenta a Real Madrid y Liverpool.