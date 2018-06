Existe cierta confusión acerca de si la infanta Cristina ha visitado ya o no a su marido, Iñaki Urdangarin, en la prisión de Brieva, donde cumple condena desde el pasado lunes 18 de junio. Unos lo afirman con determinación al confiar en las fuentes presenciales que aseguran que han visto a la hermana del Rey Felipe VI cogiendo un avión de regreso a Ginebra en el Aeropuerto de Madrid. Eso sí, las fotos de su paso por la cárcel no han trascendido a los medios y esto hace que muchas otras publicaciones nieguen con la misma vehemencia que la exduquesa de Palma no ha visto aún a su marido.

Quizá, no verla no es prueba de que no haya pasado. De hecho, verla por Brieva será más que complicado, porque así se han asegurado desde su equipo de seguridad. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero más cierto es que la imagen de la infanta Cristina accediendo a las dependencias penitenciarias de Brieva daría como resultado ríos de tinta en los medios. Y esto es lo que se pretende evitar. Ver a la hija de un Rey de España en la cárcel, aunque sea tan solo de visita.

Aun así, paparazzi y profesionales gráficos de diversos medios hacen guardia en las inmediaciones de esta cárcel de Ávila con la intención de captar tan ansiada instantánea. Eso sí, es posible que, de producirse la visita, tan solo trasciendan fotos de un coche con los cristales tintados y sin tener seguro que en el interior del vehículo se encuentre la infanta Cristina. Un corto recorrido que terminaría en el aparcamiento privado de la prisión, reservada en exclusiva para los trabajadores pero que, por cuestiones de seguridad, se le cedería. Así, no habría foto de la infanta entrando por la habitual puerta azul gigante por la que acceden el resto de los familiares que van a reencontrarse con las reclusas.

Y ya el hecho de que entre con su propio coche al interior de la cárcel ya es en sí un privilegio para la infanta Cristina. La seguridad de los exteriores de la prisión corresponde a la Guardia Civil y el equipo de seguridad privada de doña Cristina no lo tendrá difícil para conseguir un permiso especial para agilizar este ‘favor’. También han apremiado al cuerpo para que impida a los fotógrafos acercarse a los mejores ángulos para tomar fotos del aparcamiento. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad. Por el mismo motivo por el que Urdangarin es el único hombre en una cárcel de mujeres. La seguridad del reo es lo primero y la privacidad de su familia, también.