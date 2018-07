Inés Ballester no estuvo muy acertada en su entrevista a Ana Guerra en ‘Amigas y conocidas’ del pasado lunes. La cantante, nacida profesionalmente al calor de los focos de ‘Operación Triunfo’, acudió al espacio de La 1 para promocionar su nuevo trabajo musical, pero en realidad las preguntas que se le hicieron poco o nada tenían que ver con su faceta como cantante, dado que el interés se centró más en el ámbito personal y su última fotografía en bikini, que habían causado un gran revuelo en las redes sociales. La misma vía por la que se ha criticado ampliamente esta entrevista, al ser tachada de “machista” y con poco tacto.

Ana Guerra se sintió algo acorralada ante las preguntas de Inés Ballester sobre el motivo por el cual había decidido subir una fotografía suya mostrando su cuerpo en bikini. La joven cantante fue tajante al respecto: “Subí la foto porque me dio la gana”, una contundente contestación que fue respondida con el aplauso del público. También de los usuarios de las redes sociales que siguieron la entrevista en directo.

Algo que hizo que Inés Ballester tuviese que pedir perdón por su entrevista y el enfoque de la misma. Preguntas y afirmaciones como “estás creando un trauma a las niñas que no tienen tu cuerpo, ¿cómo lo ves?”, no fueron las más acertadas. La presentadora ha comprendido que así haya sido, por eso no ha tenido reparos en entonar el mea culpa: “Ayer con Ana Guerra, pobrecita, es verdad que no la dejamos hablar mucho, porque aquí hablamos mucho todas. Todas nuestras disculpas, porque ella sabe, no que la queremos, que la admiramos muchísimo, pero es verdad que a veces no dejamos hablar mucho”, comentaba la periodista.

Eso sí, Inés Ballester tan solo pidió perdón por el hecho de que Ana Guerra no tuvo oportunidad de hablar demasiado sobre su proyecto musical o salir al paso de lo que se comentaba en la mesa de ‘Amigas y conocidas’. Pero, sobre el contenido de la entrevista… ni mu.