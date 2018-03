El imposible look de Zara Phillips, la otra embarazada de la Familia Real inglesa

La nieta de la reina Isabel II no tuvo su mejor día con su estilismo. A diferencia de su primas políticas, Kate y Meghan, que siempre que aparecen en público son alabadas por su impecable estilo, Zara tiene más errores que aciertos con su vestuario. Aquí volvió a demostrarlo con un look que no le hacía ningún favor. El abrigo burdeos de corte imperio, es correcto (aunque parecía que le quedaba un poco estrecho), así como el vestido de lunares, de la firma Isabella Oliver (1623 €), pero las botas-media mosqueteras no son la elección más correcta. Y todavía peor acompañando el look con ese tocado y ese bolso.