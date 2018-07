Después de un mes y medio del nacimiento del tercer hijo de los duques de Cambridge, la tarde de este lunes 9 de julio por fin ha sido testigo del bautizo del príncipe Louis, a las 16:00 horas de la tarde, 17:00 hora española.

Members of the Royal Family arrive at St James's Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 9, 2018