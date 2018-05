Ni Estados Unidos, ni Inglaterra ni China. Sara Carbonero e Iker Casillas no van a ninguna parte y se quedarán en Oporto otro año para colmar su felicidad. El portero ha anunciado oficialmente que ha llegado a un acuerdo con el Porto para renovar su contrato por una temporada más. Han sido muchos meses de rumores e interés de otros clubes que han derivado en una amenaza real de dejar una ciudad en la que han echado raíces. Posando vestido con el escudo de los ‘dragones’, sonriente y con el pulgar arriba, el abulense comunicaba a sus fans la buena nueva.

A punto de cumplir 37 años, Iker ha tenido el gusanillo de probar suerte en una liga más exótica y de conocer otra cultura, pero siempre ha priorizado el bienestar de los suyos porque es un hombre para el que la familia es un pilar innegociable. En Oporto han encontrado ese remanso de tranquilidad y el lugar ideal para educar a sus dos hijos, Lucas y Martín. Los 4 han formado un núcleo indestructible y en la ciudad lusa han vivido algunas de sus mejores experiencias como pareja. Además, la adquisición de su nueva vivienda, que tiene unas vistas inmejorables, en el barrio Foz do Douro, ha sido un motivo más para quedarse donde están.

La decisión de no abandonar Oporto ha sido muy meditada y puesta a reposo durante meses. Iker Casillas no lo tenía del todo claro a comienzos de año. Había perdido protagonismo y peso en el equipo, no entraba en los planes del entrenador y la finalización de su contrato el 30 de junio de 2018 hacía presagiar un cambio de aires. Sin embargo, a finales de febrero consiguió revertir la situación y volvió a ganarse un sitio en la portería del Porto, con el que ha cumplido el sueño de ganar la liga portuguesa.

Sara Carbonero siempre ha tenido claro que su sitio era ese: “Oporto es una experiencia que enriquece a los peques y que nos hace ganar en tranquilidad (…) Nuestro proyecto en común es más fácil allí, al tener menos distracciones, estamos como muy piña. Es una etapa familiar preciosa”, comentaba en las entrevistas que daba cuando venía a Madrid. Precisamente, es en la capital de España donde ven el futuro de la familia, pero, de momento, seguirán disfrutando un año más de una ciudad sobre la que han dibujado su cuento de hadas perfecto.