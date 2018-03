Harry se niega a firmar el acuerdo matrimonial con Meghan Markle

El compromiso entre el príncipe Harry y Meghan Markle no deja de sentar precedentes. Al hecho de que el nieto vaya a casarse con una actriz, estadounidense, divorciada y mulata, se suma una nueva decisión que, por su importancia, no ha pasado desapercibida para nadie y es que el feliz novio no quiere firmar un contrato prenupcial. Una nueva muestra de su confianza en la que fuera protagonista de ‘Suits’ que demuestra que el amor ciego sigue existiendo en el siglo XXI.

Así al menos lo aseguran los medios británicos, que afirman que Harry se ha negado a firmar los documentos. ¿El motivo? “Nunca ha pensado en firmar un acuerdo prenupcial porque está decidido a que su matrimonio sea duradero, por lo que no es necesario que firme nada”, han dicho dos de sus amigos.

De hecho, el príncipe Harry está tan seguro de que su relación va a ir viendo en popa que no tiene intención de “proteger” su herencia, valorada en unos 30 millones de libras. Una decisión que, según la prensa inglesa, no deja muy tranquila a la Casa Real a pesar de que Meghan Markle también tiene una gran cantidad de ahorros, estimados en 5 millones de dólares.

A pesar de que esta decisión puede llegar a sorprender, lo cierto es que ya es casi una tradición de los Windsor. Cuando el príncipe Guillermo y Kate Middleton se dieron el “sí, quiero”, en el año 2011, tampoco firmaron ningún contrato de separación de bienes, al igual que tampoco lo hicieron los padres de William y Harry, Carlos de Inglaterra y Diana de Gales, que pasaron por el altar en 1981.