La temprana salida de María Lapiedra de ‘Supervivientes’ supuso un pequeño fracaso para la catalana y una gran alegría para su pareja, Gustavo González. Desde entonces, su relación no ha hecho más que mejorar hasta el punto de no descartar una futura boda o una ampliación de la ya numerosa familia.

Sin embargo, la vida del colaborador de Sálvame también tiene su parte gris pues, como ha confesado durante su asistencia en la tradicional fiesta veraniega del parque Warner, apenas tiene relación con sus compañeros de ‘Sálvame’.* “No me relaciono casi con ninguno de mis compañeros, no es nada grato…”, confesaba. “Pero es lo que hay, si alguien piensa que ‘Sálvame’ no es de verdad pues yo soy el ejemplo, no me relaciono casi con ninguno”. A pesar de ello, asegura que les tiene estima “pero ahora mismo, tal y como estoy y con lo que he vivido, no puedo sonreír y tomarme algo con ellos como hacía antes”.

Aunque ha sido protagonista de muchas tardes, algunas de ellas de lo más tensas, Gustavo es consciente de que “Sálvame es un programa difícil” y no ve que sus compañeros le machaquen. “No lo veo como un machaque, creo que el espectáculo también lo agradece. Los que nos hemos decidido a exponer alguna parte de nuestra vida entendemos que también hay que poner todo en tela de juicio, que se pregunten muchas incógnitas”, dice.

Con respecto a su relación con María, el paparazzi asegura que está muy contento y que prácticamente viven juntos, “cuando estoy en Barcelona vivo con ella y cuando ella está en Madrid vive conmigo”, explica sobre su relación Gustavo González. A pesar de la distancia, de momento no tienen pensado hacer un hogar común, “de alguna manera lo estamos haciendo”, asevera. Algo que, sin embargo, podría cambiar en el futuro pues no dice que no a ampliar la familia o a una futura boda.

“Como vivimos en un mundo igualitario creo que también me puede pedir matrimonio ella”, ¿tomará nota la rubia?