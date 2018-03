Gustavo González estalla contra María Lapiedra y defiende a su ex

María Lapiedra y Gustavo González tenían un pacto: ninguno de los dos hablaría del ex del otro durante la estancia de aquella en Honduras.

Pero la novia del paparazzi no ha tardado ni una semana en romper ese pacto. María Lapiedra ha tocado lo más sagrado para Gustavo, su familia, y lo ha hecho frente a las cámaras. Sin tapujos, ha hablado de la exmujer de Gustavo González, Toñi, y no lo ha hecho, como era de esperar, en muy buenos términos.

María Lapiedra ha comentado que Toñi era conocedora de la infidelidad de su marido pero que lo consintió por interés, para poder continuar viviendo sin trabajar.

Gustavo González se ha mostrado sorprendido y muy decepcionado por estas palabras y no ha dudado en defender a su ex: “Si quiero que María sea mi futuro me lo pone muy difícil, y se lo pone difícil a ella misma, porque ¿cómo la van a respetar mis hijos hablando así? ¿cómo van a querer verla?”. “Yo no la puedo defender en este sentido”. “Está teniendo vídeos, pero por desgracia a costa de mi ex mujer y me molesta…No lo consiento”. “Mi exmujer no ha sido consentidora jamás. He mantenido una relación de 30 años con una mujer maravillosa, cuatro hijos maravillosos…hemos sido muy felices. Yo me casé enamorado de la que ha sido mi mujer”.