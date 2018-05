Sofía Suescun es protagonista dentro y fuera de la isla de ‘Supervivientes‘. Mientras que ella tiene sus líos amorosos en Honduras, donde tiene a Alejandro Albalá, a Hugo Paz y Logan, su última conquista, en el plató de Telecinco su hermano soltó un bombazo que ponía sobre la palestra a Gloria Camila Ortega. Fue tan apoteósico que todos los colaboradores allí presentes se quedaron boquiabiertos. ¿Qué fue?

Pues parece ser que Kiko Jiménez y Sofía Suescun tuvieron un affaire antes de que Sofía fuera conocida. Este sería el motivo por el que la actual concursante, que sonó con fuerza en la pasada edición, no terminara participando. Y es que Gloria Camila estaría al corriente de esta relación y no querría verse la cara ni compartir palmera con la de Pamplona. El hermano de Sofía reveló que Gloria Camila la había vetado.

Su hermano Cristian, en plena bronca con Kiko, soltó la gran noticia. “¿Qué tienes en contra de mi hermana? ¿Por qué te dejo?”, espetó sin que nadie lo esperara. Entonces Kiko decidió dar explicaciones de qué fue lo que realmente ocurrió: “Yo la conocí cuando era anónima. Yo estuve dos días con ella y yo viví en carne cómo era ella porque le hablaba a 7 u 8 a la vez”.

“Yo nunca me he manifestado, no como ella que fue a hacer un Deluxe para hablar de Gloria Camila y de mí por 500 euros pestosos”, siguió explicando muy enfadado al hermano de Cristian. “¿Quién es Sofía? Si no es nadie”, prosiguió hasta que Sandra Barneda, algo molesta por esta última declaración, le echó un ‘cable’ al hermano de Sofía y salió en defensa de la navarra.

“Oye Kiko que te has venido arriba, pero Sofía es ganadora de un reality, ha sido tronista y ahora es concursante de ‘Supervivientes 2018’... Eso de que Sofía no es nadie…”, le espetó Sandra Barneda.

Mientras tanto en la isla parece que el ambiente no está mucho mejor y Sofía está al borde del límite desde que Alejandro Albalá llego a Honduras como concursante del futuro.