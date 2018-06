Quizás sea por el deseo ferviente de Cristiano Ronaldo de tener 7 hijos (le quedan 3), pero cada aparición de Georgina Rodríguez invita a echar un vistazo a su zona abdominal para ver si ha incrementado su volumen. Algo que ha sucedido durante sus vacaciones en Marbella junto al astro portugués y hace pocos días cuando presidió el front row de la pasarela Gran Canaria Moda Cálida.

Los rumores sobre otro embarazo estaban cogiendo mucha fuerza dado el supuesto cambio de silueta que parecía experimentar la oscense por lo que se ha visto obligada a acallar las voces. Lo ha hecho en la revista ‘¡Hola!’, donde habla sobre la posibilidad de haber concebido un nuevo hijo junto al delantero portugués: “No estoy embarazada… aunque, en el futuro, nos gustaría ampliar la familia”. Sin embargo, sí que reconoce que en las últimas fechas parecía más inflada: Se me ha visto más hinchada de lo normal porque he estado de avión en avión, he comido pasta durante cuatro días seguidos y… soy humana: retengo líquidos, me influyen las hormonas y aún me estoy recuperando del parto”, reconoce.

Desde que diese a luz a la pequeña Alana Martina, Georgina se ha convertido en toda una madraza y cuida a diario de su hija y de los otros hijos de Cristiano, Cristiano, Jr., y los mellizos Eva y Mateo. Juntos han formado una postal familiar que parece idílica y que aumentará en las próximas fechas. No obstante, hay quien dice que su relación con la madre del luso no es la mejor, algo que descarta también la española.

[Las vacaciones a todo lujo de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez]

Georgina va a estar animando a su chico en el Mundial de Rusia, con el objetivo de que CR7 alce al cielo de Moscú la copa del mundo. Lo que venga después, solo el crack de Madeira lo sabe, pero la posibilidad de salir del Real Madrid y dejar España está más presente que nunca. ‘Gio’ tiene claro que respetará al máximo su decisión y que le seguirá allá donde vaya.