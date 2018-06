Si hace unos días nos enterábamos de que Julián Contreras parecía haber acercado posturas con sus hermanos al conocer al hijo de Cayetano y Eva, ahora es Francisco Rivera el que niega esta versión. Al ser preguntado por si conocía al niño, el torero desveló que no era tal y como lo había contado Julián: “No, no, no, pero yo ahí no tengo nada…. Yo hablo de lo mío. Preguntarle a él”, dijo evitando entrar en más polémicas familiares.

Julián Contreras reconocía haber estado junto al pequeño Cayetano: “Es precioso. Sí, ya le he visto. Le conocí, es una maravilla de niño. ¡Tiene a quien salir! Un padre maravilloso, una madre maravillosa, ¡un tío estupendo! Con lo cual la genética en ese aspecto…”, decía con una sonrisa en la cara Francisco Rivera. Al igual que Julián parece todavía no conocer al pequeño Cayetano, podría ser que tampoco lo hiciera con el segundo bebé del extorero, que nacerá a finales de año. “Hay que hablar muchas cosas”, asegura, dejando claro que no será él quien dé el primer paso en una posible reconciliación. “Lo he dicho, que no tengo que dar ningún paso, que yo no he hecho nada malo, que aquí cada uno… Cuando uno hace algo regular debe dar la cara. Pero ya te digo, las cosas de la familia se deben quedar en la familia”, argumentó.

[Francisco Rivera y Lourdes Montes volverán a ser padres]

Sobre lo que sí habló Francisco Rivera es de su futura paternidad, que le ha traído una gran felicidad. “Estamos muy contentos, es muy buscado y la verdad que ha llegado para Carmen, Cayetana y para todos”. También dio validez a lo que hace unas horas desveló su mujer, Lourdes Montes, de que Carmen “no quiere que venga la cigüeña”. El que no va a ser padre, al menos por el momento, es Julián Contreras: “Fíjate que he pensado en muchas cosas y creo que esa no estuvo entre las 2.000 que pensé. Yo en ese sentido navego solo y muy bien”, reconoció.