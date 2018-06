Sus Majestades los Reyes han presidido el acto de entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona 2018.

Como es habitual, el rey Felipe VI y la reina Letizia han celebrado un encuentro previo con premiados de anteriores ediciones de la Fundación Princesa de Girona, en el Hotel Camiral del PGA Catalunya, en Caldes de Malavella.

Después de hablar con los galardonados, Don Felipe y Doña Letizia han asistido a la reunión del Patronato y del Consejo Asesor de la FPdGi, acompañados del presidente de la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil y la directora general de la FPdGi, Monica Margarit.

La lluvia ha hecho acto de presencia en el momento que Felipe VI y Letizia han llegado al Espacio Mas Marroch – Centro de Eventos del Celler de Can Roca de Vilablareix, un restaurante donde los Reyes se han visto obligados a acudir ante la negativa del Ayuntamiento a ofrecer un espacio para este acto.

El rey Felipe VI se ha bajado primero del coche y ha esperado a la reina Letizia, que ha tardado algo más ya que se ha tenido que cubrir con un paraguas al apearse del vehículo.

Letizia ha optado por uno de sus colores fetiches, el rojo, luciendo un vestido de Carolina Herrera de tela plisada con escote de pico, tirante ancho y falda de vuelo hasta la rodilla, de corte lady y ceñido en la cintura por un fino cinturón de cinta negra.

Un color nada casual

El rojo se convierte, en este caso, en algo más que un color fetiche para le Reina. En un momento político delicado, Letizia ha optado por uno de los colores representativos de nuestra bandera.

El calzado no ha parecido el más adecuado teniendo en cuenta el terreno de piedras por el que ha tenido que pisar hasta entrar al recinto, así como el mal tiempo. La reina Letizia ha lucido unas sandalias rojas de Magrit, con una pequeña plataforma y alto tacón de aguja.

Ha sorprendido en el look de la reina el peinado escogido en esta ocasión, una coleta tirante y muy alta.

La reina ha completado el look con unos largos pendientes de flores, una pulsera a juego y una cartera de animal print en tonos rojos.

Esta edición de los Premios Fundación Princesa de Girona 2018 ha reconocido a la emprendedora social Aránzazu Martínez, Premio FPdGi Social; la ingeniera química María Escudero, Premio FPdGi Investigación Científica ex aequo; el químico Guillermo Mínguez, Premio FPdGi Investigación Científica ex aequo; el violonchelista Pablo Ferrández, Premio FPdGi Artes y Letras ex aequo; la cantante de flamenco y pop rock Soleá Morente, Premio FPdGi Artes y Letras ex aequo; el ingeniero aeronáutico José Miguel Bermúdez, Premio FPdGi Empresa; y a la entidad francesa Article 1, Premio FPdGi Entidad Internacional.