Ya en el último Mutua Madrid Open quedó claro que la relación entre Feliciano López y Sandra Gago va muy en serio. Mientras el tenista se dejaba la piel en la pista, su novia disfrutaba del espectáculo en una de las gradas acompañada de nada menos que los padres del toledano, con los que parecía llevarse muy bien. Unas imágenes de lo más cordiales que demostraron que el suyo es un noviazgo que va para largo.

Si bien ya nadie dudaba de la historia de amor, lo cierto es que la pareja todavía no había paseado su amor por las redes sociales. Hasta ahora. Y es que, por fin, Feliciano se ha animado a compartir la primera fotografía en la que aparecen los dos.

Se trata de una instantánea tomada durante una romántica escapada a la localidad burgalesa de Gumiel del Mercado, en la que estuvieron disfrutando de los vinos típicos de la zona. Mientras él coge por el hombro a Sandra, ella apuesta por rodearle la cintura con los brazos, dejando ver que no tiene intención de soltarle.* Sin embargo, lo más significativo es el mensaje, pues el ex de Alba Carrillo confiesa que ha sido “un día que nunca olvidaremos” y que la compañía no podía ser mejor, “contigo siempre”, se puede leer.

Sandra y Feli han optado por hacer oídos sordos a las muchas voces criticas que surgieron cuando se conoció su relación, tanto de anónimos que apuntaban a la gran diferencia de edad entre ambos, de 14 años, como los de la propia Alba Carrillo, que no dudó a la hora de aconsejarla que huyera de Feliciano. “Pobrecita, si la va a engañar… A ésta y a la que venga. Da igual que tenga 100 años que 25, da igual”, llegó a decir la modelo. Unas palabras que no afectaron nada ni al tenista ni a la modelo.* Ninguno de los dos se esconde y ya son varias las veces que los hemos visto demostrarse su amor en público y, desde hoy, también en las redes sociales.