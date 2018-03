La pullita de Feliciano López a Alba Carrillo

Feliciano López es uno de los tenistas más conocidos de nuestro país, no solo por sus logros en la pista, también por protagonizar páginas en los medios de comunicación de corazón. Y es que su separación con Alba Carrillo algo menos de un año después de su boda en Toledo se convirtió en uno de los temas más polémicos.

Ahora el tenista habla de lo que supone ser mediático en su vida en una entrevista para ‘Vanity Fair’: “No me agobia despertar interés, pero sí me gustaría generar interés solamente cuando yo quiero. No me arrepiento de nada de lo que he hecho. Hay cosas que uno elige, pero yo no he elegido ser famoso. Entiendo que es algo temporal y que acabará”. Aprovecha para lanzar una pullita a Alba Carrillo: “Hay que relativizar. Problemas son otros…”.

Desde hace unos meses, está ilusionado junto a Sandra Gago, que a pesar de que le acompaña a algunos torneos, prefiere pasar desapercibida. De hecho, ninguno de ellos comparte fotos juntos en sus respectivas cuentas de Instagram. Parece que han optado por llevar el noviazgo de una manera muy discreta.

Feliciano López no ha perdido la ilusión en el amor, y para eso ha ayudado mucho su familia: “Lo he visto en mi casa. A veces le digo a mi madre: ‘No sé cómo has aguantado a papá tantos años’. De eso se trata, de luchar por el bien común. Cuando los veo, vuelvo a creer en el amor y el matrimonio”.

El 2017 ha sido un año duro para Feliciano López, aunque ha querido aclarar que no solo por el divorcio de Alba Carrillo, sino porque perdió a un gran amigo: “Se llamaba Casper, tenía 17 años y toda la ilusión del mundo por ser tenista. Era como un hermano. Fue muy duro para mí y mi familia. Su muerte fue lo que marcó mi año. Hasta que pasó la desgracia de Casper, nunca había tenido un problema personal que pudiera afectarme en la pista”, aclara a este mismo medio.

Además, ha hablado de la polémica del divorcio de Arantxa Sánchez Vicario, que no solo es compañera, también amiga del tenista: “Se dicen muchas mentiras. Arantxa era una niña cuando comenzó a triunfar y viajar sola por el mundo. Así que entiendo que sus padres tuvieran ese instinto de protección. Su familia la apoyó mucho. Claro que los padres comenten errores, pero en su caso la querían”, aclara, mostrando su apoyo hacia ella.

Feliciano es gran amigo de otro tenista, Marc López, que también dedica unas bonitas al ex de Alba Carrillo: “Feli es tímido, pero con su grupo de confianza es de las personas más divertidas con la que te puedes cruzar”. Además, ha destacado “su generosidad con sus amigos y con la gente en general”.