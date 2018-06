Ya hay fecha para que comience a rodarse el biopic de Isabel Pantoja, será el próximo mes de noviembre. Actualmente, el proyecto para narrar la vida de la tonadillera, autorizado por ella misma y que se presentó en Cannes el pasado año con el nombre de ‘Isabel Pantoja, así fue’, está en fase de guión y tiene previsto ver la luz en 2019.

Sabemos que los 13 capítulos de la serie recorrerán las seis décadas de vida de la cantante por lo que el reparto tendrá que elegir a diferentes actrices para rodar las distintas épocas de la vida de la viuda de Paquirri. Aunque la producción es mexicana, las intérpretes serán españolas y el rodaje tendrá lugar en nuestro país en gran parte.

En primer lugar podríamos elegir a Inma Cuesta para el papel de una joven Isabel Pantoja, puesto que tiene una belleza racial igual que la tonadillera y es una gran actriz que se desenvuelve bien en cualquier registro. Otra de las actrices que podría interpretar a la cantante podría ser Andrea Duro, igualmente una belleza morena que podría sorprender en un papel tan grande como éste. Y arriesgando, ¿por qué no apostar por una cantante como Aitana Ocaña, recién salida de ‘OT’, para dar vida a Isabel Pantoja en la pantalla? No sabemos sus dotes como actriz, aunque sin duda como cantante no le faltan. Tampoco desentonaría la cantante de ‘Supersingles’, Anabel Dueñas, que actualmente está dando vida a Rocío Jurado en el musical homenaje ‘Punto de partida’.

Para interpretar a una Isabel más madura podríamos recurrir a actrices consagradas de la talla internacional de Penélope Cruz o Paz Vega, ambas morenas de pro. La primera ya ha dado vida a mujeres andaluzas imitando muy bien el acento, además de tener dotes para el cante como demostró en ‘Volver’ o ‘La niña de tus ojos’. La segunda es una sevillana, como Isabel Pantoja, que se mueve igual de bien en el drama y en la comedia.

También podrían arriesgar dándole un papel a la sobrina de la cantante, Anabel Pantoja, sin duda el parecido entre ambas es más que razonable y aunque no sabemos qué tal se desenvolvería interpretando a su tía, es una de las personas que más la conoce, además de que cantar no se le da nada mal.