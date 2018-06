El paso de María Jesús Ruiz por ‘Supervivientes’ ha generado gran polémica. A las críticas de sus compañeros se acaba de sumar una nueva voz, la de Pilar de la Rosa, exmujer de José María Gil Silgado. Sobre su paso por el programa, explica que la vio “en su línea, falsona”, pero que tampoco le prestó mucha atención.

A lo que sí ha prestado atención es a una reciente entrevista que ha concedido la modelo en la que hablaba sobre el empresario. “Se nota que lo que quiere es dinero y a costa de lo que sea”, sentencia, lamentando que la más perjudicada es la hija que tienen en común, Alba: “Hablar mal del padre de esa manera tan publica no creo que le convenga, ya no judicialmente ni nada, sino porque esa niña le pedirá alguna explicación”.

“Es un tema que siempre hablo con mis hijos, el problema de esta chica es que cuando era pequeña no han sabido decirle lo que está bien y mal y, por eso, está perdida y tiene esa vida tan catastrófica”, sentencia.

Sobre el tema de que María Jesús Ruiz no quiera que su ex esté con su hija, Pilar cree que él está “muy pendiente de esa niña, en plan abuelete” y que si Alba “quiere estar con él debe ser porque la trata bien”. El supuesto embarazo de la exmiss España fue otro de los temas sobre los que opinó, diciendo que, aunque no cree que esté en estado, “si es verdad que está embarazada, entonces está peor de la cabeza de lo que yo creía”.

La batalla con María Jesús Ruiz no es la única que tiene abierta el empresario, que también está enfrentado con su hija Anabel, con quien se vio hace poco las caras en un juicio. “Lo único que le digo si lo quiere escuchar es que él va para mayor, sus hijos van para adultos y en el camino lo mismo los va a necesitar. Lo que se siembra es lo que se recoge. Le dije una vez que era un sinvergüenza y considero que lo es”, dice muy seria.