Día triste para Eugenia Martínez de Irujo, que ha tenido que decir adiós para siempre a una de sus mascotas más carismáticas y significativas de las muchísimas que tiene. Su cerdito, Bacon, ha muerto inesperadamente. Una pérdida que le ha llenado de dolor porque adoptó a este pequeño animal cuando tenía tamaño mini y le ha visto crecer hasta alcanzar grandes dimensiones. Incluso, ella misma avisó a sus seguidores del tremendo crecimiento que estaba experimentando: “¡Los minicerdos no existen! Son una leyenda”.

Ahora, Eugenia ha vuelto a utilizar su Instagram para comunicar tan mala noticia: “Baconcito, mi niño nos ha dejado. Hoy es un día muy, muy triste para mí”, escribía la duquesa de Montoro emocionada y demostrando su vena más sensible. Ya el pasado mes de febrero avisó de que su cerdo padecía una neumonía, pero no parecía que la dolencia fuese tan grave: “Mi Baconcito es el que está malito y no sabemos que tiene…😢Estoy tristísima… Gracias a todos vosotros que os habéis preocupado por él #mibaconcito #tequiero #pontebien #miniño #eugeniamartinezdeirujo”, publicaba la hija de la Duquesa de Alba.

El amor de Eugenia Martínez de Irujo por los animales no es negociable y lo heredó directamente de su madre. No entiende su vida sin los caninos que tantas alegrías y tan buena compañía le dan. No obstante, todavía tiene a un cerdito vivo, se trata de Panceta, y a buen seguro que se refugiará en él. Su otro gran apoyo será Narcís Rebollo, junto a quien ha logrado encontrar el amor y armar una relación sólida e inquebrantable. La duquesa ha recuperado la ilusión y está en un momento vital pleno. Por si fuera poco, también tiene distracción con su flamante nueva línea de joyas de Tous. Está claro que se trata de una pérdida irremplazable, pero Eugenia es fuerte y lo superará con la ayuda de los suyos y del resto de sus mascotas