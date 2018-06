La primera entrevista de Màxim Huerta como ministro se la concede a su exjefa, Ana Rosa

Dos días después de convertirse en ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta ha concedido su primera entrevista a un medio de comunicación. Y como no podía ser de otra manera, ha sido para el ‘Programa de Ana Rosa’, en Telecinco. El que fuera su programa durante once años y a la que fuera su jefa, Ana Rosa Quintana. Desde que se supiera su nuevo cargo, tanto ella, como el resto de sus compañeros, especialmente Joaquín Prat se han sentidos muy orgullosos y emocionados con Màxim Huerta.

[Màxim Huerta, nuevo Ministro de Cultura y Deporte]

Minutos antes de la primera reunión del consejo de ministros, Màxim Huerta entró en directo en el programa para conversar largo y tendido con Ana Rosa. Y no únicamente sobre temas políticos y de cómo se enfrenta a este nuevo cargo. La conversación daba comienzo con un Ana Rosa con los ojos llenos de brillo y orgullo por el que fuera su compañero. Y él ha contado cómo fue recibir la noticia y después contársela a la mujer que más quiere, su madre: “Nada más colgar la llamada del Presidente, llamé a mi madre (Clarita) para contárselo. Es algo que compartimos cualquier persona que adquirimos una responsabilidad y queremos compartirlo con la persona que más quieres”, ha confesado Màxim Huerta. Para continuar: “Mi madre reaccionó desde la felicidad, la responsabilidad, ese pequeño temblor… eso pertenece ya a mi madre y a mí”.

La polémica de los tuits

Tras pasar sus últimos años profesionales escribiendo libros y alejado del foco mediático se ha convertido en Ministro, algo que nunca había soñado pero que está muy orgulloso de haber conseguido: “Me da vértigo unido a la ilusión. La responsabilidad es el vértigo, la ilusión y las ganas. En ese cóctel creo que es sanísimo, porque e ahí es donde salen las grandes ideas”. Ana Rosa no perdió la oportunidad de hablar sobre los polémicos tuits de Màxim acerca el deporte y alabó que posteriormente no los haya borrado: “Nunca tuve la tentación de borrar mis tuits. Soy toda la consecuencia de todo mi pasado. No tengo por qué borrar ningún tuit. No tienen nada que ver con la política actual. No puedo borrar el pasado porque pertenece a lo que somos y a momentos determinados de más impulso o más ilusión”.

[El emotivo homenaje de Ana Rosa Quintana a su excolaborador y hoy Ministro, Màxim Huerta]

Para terminar la conversación y tras unas palabras emotivas de Ana Rosa hacia Màxim Huerta y viceversa, la presentadora no quiso despedirse de él sin invitarle a sentarse en el programa cuando él viera oportuno. A lo que él ha respondido: “Allí estaré Ana”.