La emotiva petición de Laura Matamoros a su padre el día de la boda de Diego

Este viernes 13 de julio fue un día muy señalado en la familia Matamoros. Diego contraria matrimonio con su novia, Estela Grande, en una finca en la afueras de Madrid.

La ceremonia contó con la asistencia -por sorpresa- del padre del novio, Kiko Matamoros, que aseguró que no podía faltar en una jornada tan importante.

Pero si ese día también fue destacado para el clan Matamoros fue debido a la emisión del programa ‘Volverte a ver’, y a lo que allí sucedió entre Laura Matamoros y su padre.

El programa estaba grabado desde hace tiempo, pero no dejó de ser curioso que se emitiera el mismo día, y prácticamente a la misma hora, que se celebraba la ceremonia donde estaban juntos Kiko y sus dos hijos.

Al espacio que conduce Carlos Sobera acudía la influencer con un llamamiento hacia su progenitor y la idea de mejorar la relación que mantiene con él.

Laura aseguraba que ser madre le había hecho ver que la familia es lo más importante y, por eso, quería hacer una petición muy emotiva.

Muy emocionada, Laura le daba el siguiente mensaje al defensor de la audiencia en ‘Sálvame’: “Pese a las carencia que he podido tener contigo yo como padre quiero que Matías, tu nieto, no las tenga como nieto que es. Quiero que le permitas tu tiempo todo lo posible. Que lo lleves a ver los partidos del Madrid, al cine… que pases todo el tiempo con él que no hemos pasado juntos tú y yo”.

Tras estas palabras, Laura no podía contener la emoción y derramaba varias lágrimas mientras que su padre luchaba por contener el llanto.

Kiko, por su parte, entonaba el mea culpa por todo lo sucedido en el pasado y aseguraba que quería mucho a sus hijos y que no había día en que no se acordase de ellos.