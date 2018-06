Elena Tablada no ha abierto su casa al programa ‘Ven a cenar conmigo’. Este martes, la exnovia de David Bisbal recibía supuestamente en su hogar a Kiko Rivera, Toñi Salazar y Julio José Iglesias, pero SEMANA ha podido confirmar que en realidad esa no es su casa, dado que ella vive en La Moraleja desde el pasado año 2012, mientras que las imágenes del programa fueron grabadas en un piso situada en la madrileña calle Velázquez de Madrid. ¿De quién era? Suya, al menos, no.

Durante el verano de 2011, Elena Tablada visitó diversas residencias en La Moraleja, acompañada de un agente inmobiliario, en busca de una casa que se ajustase a sus necesidades y gustos personales. Meses más tarde se decantó por una de ellas en El Soto de La Moraleja y entró a vivir en una casa unifamiliar, rodeada de una amplia zona ajardinada y con altos muros que mantiene las miradas ajenas alejadas del interior de la vivienda.

Una vivienda que dista mucho de lo que se ha mostrado este martes en el programa ‘Ven a cenar conmigo’. Un formato de Cuatro en el que cuatro famosos abren supuestamente sus hogares para recibir a otros personajes conocidos para agasajarles con sus mejores propuestas gastronómicas. En esta ocasión, Elena Tablada prefirió que el programa no se grabase en su verdadera casa y optó por mostrar una que un amigo le cedió para tal fin.

Una casa que dista mucho de la suya, debido a que se encuentra en la céntrica calle Velázquez de Madrid, en un edificio de seis plantas rodeado de diversos establecimientos comerciales y con el bullicio de coches y viandantes que caracteriza esta elitista zona de la capital. Eso sí, la decoración del interior contaba con todo lujo de detalles, con un estilo minimalista con toques vintage que ha gustado mucho en las redes sociales.