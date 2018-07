Todavía colea el “es como comparar a Dios con un gitano” que utilizó Paula Echevarría para desmarcarse de quienes comparaban sus publicaciones de Instagram con las de Dulceida. La asturiana no ha dicho ni una palabra, pero ahora ha tenido, quizás sin esperarlo, una defensa inesperada. Elena Furiase, a la que le toca de lleno la etnia gitana, le quitó hierro a las palabras de Paula que tanto han hecho enfurecer a Joaquín Cortés: “No es el comentario más acertado, pero no creo que Paula lo hiciera con ningún tipo de maldad. Yo tengo mi parte gitana y no creo que ella tenga nada en contra de los gitanos”, argumentó la actriz.

También tuvo tiempo para valorar cómo está llevando su maternidad: “Todo está yendo muy bien, estoy teniendo un embarazo que no me lo creo. Los primeros dos meses fueron más duros por las náuseas, el shock, el cambio en el cuerpo… pero ahora estoy feliz y con ganas de verle. Hay un nombre pensado pero esas cosas son muy íntimas y prefiero guardármelo. La gente dice niño, niña, niño, niña… me han dicho que tiene pinta de lo primero, pero lo que quiero es que venga sano y venga bien”, sentenció la hija de Lolita Flores, que está ayudando “como cualquier madre” a que su hija tenga una gestación buena y sin sobresaltos.

Respecto a quien se sorprende porque en la familia de Elena Furiase no haya habido ningún conflicto sonado, ella misma desvela la receta: “Nosotros tenemos discusiones como todos, pero intentamos que no salgan de ahí. Nos perdonamos, nos queremos, el amor prevalece, ante todo. Creo que lo más importante es la sangre que nos corre por las venas y es lo único que tenemos después de los amigos. Discutimos, pero intentamos que no se entere nadie”, explicó antes de marcharse.