La imagen más bonita del embarazo de Elena Furiase

La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin y Elena Furiase ultima los preparativos para el desembarco de su primer hijo. De momento no renuncia a su apretada agenda porque su estado todavía se lo permite, pero esa es una condición que no durará demasiado por razones obvias. La última vez que la vimos fue acudir junto a su pareja, Gonzalo Sierra, a un concierto de bandas sonoras en el Teatro Real de Madrid.

Donde no cesa su actividad es en su cuenta de Instagram. Su última publicación no puede tener más sentimiento y decir tanto con tan poco. En ella aparecen la propia Elena Furiase junto a su madre, Lolita Flores, que le acaricia con mimo y suavidad una ya abultada tripita de embarazada. Desde luego que la artista se está convirtiendo en uno de los pilares durante la gestación y ya ejerce de abuela sin todavía serlo. Con una madre así, no se necesita nada más. Además, el gesto deja claro que entre ellas hay una excelsa sintonía, pero por si había dudas, la actriz lo ha dejado claro en el texto que acompaña a la foto: “Ella… mi más más”.

Lo que todavía se desconoce es el sexo del bebé, pero ese es un tema que a Elena no le preocupa en absoluto porque solo desea que venga bien y sin complicaciones. El nombre del pequeño también es una incógnita. Las últimas palabras de Furiase revelaban que “me han dicho que tiene mucha pinta de niño. Yo ya quiero que sea lo que sea, que venga sano, que venga bien y ya está. No es por esconder nada. Cuando venga ya os diré lo que es y cómo se llama”.

Hay que recordar que el anuncio de su embarazo llegó con polémica porque la familia prefería mantenerlo en secreto hasta que fuese posible. Sin embargo, la noticia se filtró y Elena Furiase no tuvo más remedio que refrendarla en Instagram: “Dado que algunos se han adelantado a dar una noticia que intenté llevar con cuidado y prudencia, voy a aclarar que sí, vamos a ser padres, estamos felices y solo pido respeto por estos momentos tan delicados que me gustaría llevar con tranquilidad y calma. ¡Gracias a todos y feliz día!”.