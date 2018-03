Dulce recula ante el juez: niega haber sufrido acoso sexual por parte de Julián Muñoz

El juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona ha sido el lugar donde esta misma mañana se ha celebrado el juicio que parecía que nunca iba a llegar, el que enfrenta a Dulce Delapiedra y Julián Muñoz por el acoso sexual que supuestamente había sufrido por parte del exalcalde, y que contó en una conocida publicación. Unas palabras por las que el ex de Isabel Pantoja decidió sentarla en el banquillo.

A su salida, la niñera de Chabelita y Kiko se ha parado a atender a la prensa para desvelar cómo había ido la declaración. “Me ratifico. En ningún momento manifesté esas declaraciones. Estoy enfadada con la revista, por supuesto que sí. También entiendo el enfado de Julián Muñoz, pero reitero lo mismo, no he dicho nada eso”, repite Dulce. Entonces ¿hubo acoso? “No voy a hacer más declaraciones. Estoy satisfecha y si no que entreguen la grabación de la entrevista”, sentencia.

Hay que recordar que a su llegada de ‘Supervivientes 2016’, Dulce concedió una entrevista al citado medio en la que confesaba haber sido sometida por parte de Julián Muñoz. Un trauma por el que precisó de tratamiento psiquiátrico. ‘El Programa de Ana Rosa’ ha hablado con Antonio José García Cabrera, abogado Julián Muñoz, que pide responsabilidades: “Hay que averiguar la verdad, hay que confiar en el medio de comunicación, que pone como cierta esas manifestaciones. Después se pone en marcha el proceso contra la autora de las declaraciones Dulce, pero si ella no las ha dicho, la responsabilidad civil es del medio”, argumenta.

El pasado mes de noviembre, Dulce ya fue buscada por la policía para entregarle la citación del juicio que se ha celebrado hoy y que supone otro episodio en su conflicto legal con Julián Muñoz. En noviembre del año pasado, los dos protagonistas fueron citados en un juzgado de Espartinas (Sevilla), donde se iba a celebrar un acto de conciliación que finalmente no tuvo lugar, ya que no hubo acuerdo entre ambas partes. Si la sentencia fallase que las palabras de Dulce no son ciertas, la niñera se podría enfrentar a 2 años de cárcel y una multa de 120.000 euros.