Alrededor de la figura de Georgina Rodríguez se ha creado un halo de misterio que no deja de crecer con cada nueva publicación que comparte en sus redes sociales, la única manera de conocer un poco más de su día. Si hace unos días sorprendía con unas nuevas imágenes con sus bebés, en las que aparecía disfrazada como un gato, ahora ha desvelado cuál es la última diseñadora en la que ha confiado.

Sin embargo, no ha sido ella la que ha desvelado el nombre de la modista, sino la propia diseñadora, que no es otra que Vicky Martín Berrocal. A través de su cuenta de Instagram, la ex de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha compartido la desveladora instantánea, en la que aparece al lado de la novia de Cristiano Ronaldo, guapísima en uno de sus diseños.

Se trata de un conjunto que eligió hace unos días y que está compuesto por dos prendas de la última colección de su firma de moda, Victoria, un top asimétrico con escote redondo en blanco y azul y una falda en color rosado, también asimétrica y confeccionada en crep, que destaca por el drapeado diagonal anudado a un lado de la cintura.

Una combinación que a Georgina le queda estupenda y que Vicky aprovecha para promocionar en Instagram y es que además está en oferta y es perfecta para los eventos de los próximos meses. La falda está de oferta por 148 euros y el top 124 euros, es decir, el conjunto se puede conseguir en la misma página web de Victoria por 272 euros, un precio accesible a casi todos los bolsillos.

Aunque Georgina es la última, no es la primera famosa que apuesta por la marca de Martín Berrocal, que con cada nueva temporada consigue sorprender y vestir a más famosas. Uno de sus diseños más aplaudidos fue el que llevó Sara Carbonero durante una cena en el Palacio de Duke, en Guimares, con los Reyes de España. Un traje largo, con cuerpo negro y falda blanca que le sentaba como un guante.