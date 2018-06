La vida familiar del clan Matamoros nunca ha sido un camino de rosas. Kiko, Laura y Diego Matamoros han sido los protagonistas de un triángulo que les ha convertido en un protagonista de un sinfín de noticias y que todo el mundo quería que terminara pronto. Tras conocerse el embarazo de la hija pequeña del ex colaborador de ‘Sálvame’, todo apuntaba a que el bebé traería un poco de paz a la familia. Y así ha sido.

Algo más de un mes después del nacimiento del pequeño Matías, se ha producido el primer acercamiento entre dos Matamoros, concretamente entre la pareja de hermanos. A través de sus cuentas de Instagram, tanto Laura como Diego han compartido el momento, en el que también estuvo presente Nanuk, el perro del entrenador personal. Con este encuentro, los hijos de Marian Flores ponen fin a un distanciamiento que incluso hizo que dejaran de seguirse en las redes sociales y que hizo incluso dudar de la presencia de Laura en la boda de su hermano mayor con la modelo Estela Grande. Un enlace al que finalmente sí asistirá y con más motivo que nunca. Hace apenas unos días la propia Laura desvelaba en su canal de ‘Mtmad’ una gran noticia, va a ser la madrina de la ceremonia.

La duda de la asistencia recae ahora en los hombros de Kiko Matamoros, que a poco más de un mes del gran día de su hijo, el próximo 13 de julio, todavía no ha confirmado su asistencia. Una invitación que el empresario también incluía a la mujer de este, Makoke, que ya avisó que no acudiría. “Hice una invitación pública a mi boda a él y a su pareja [Makoke] y ella respondió que no vendría (…). No sé si el querrá estar en el día más feliz de mi vida, pero es mi padre y no cierro la puerta”, dijo Diego.