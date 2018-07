La boda de Diego Matamoros y Estela Grande contada por ellos mismos

Diego Matamoros y Estela Grande ya son marido y mujer. La pareja celebró su boda el pasado viernes 13 de julio a las 19.00 horas en la Finca Prados Moros en Madrid, en una emotiva ceremonia, a la que no quiso faltar su padre, Kiko Matamoros, a pesar de que la relación entre padre e hijo es tensa.

El hijo del colaborador de televisión no podía estar más feliz y ha utilizado sus redes sociales para expresar lo feliz que está con unas bonitas imágenes del día de su boda: “Magia mucha magia, siempre tiene que estar presente y eso nunca se tiene que perder. Estar en un momento tan único, acompañado de toda la gente que te quiere es algo inolvidable”, ha escrito.

Diego Matamoros ha dedicado unas bonitas palabras a su pareja, Estela Grande: “He dado un paso único con la mujer que tenía que darlo que es igual de única e inolvidable”. Ha aprovechado este espacio para desvelar una parte de sus votos: “Que de esto se trata la vida de encontrar a tu galaxia fundida, a tu amor universal, a tu Estela en la tierra. Espero que todos los presentes vivieran el momento como lo vivimos nosotros, con mucho amor, mucha cercanía, mucha magia y mucha alegría por amarnos”.

Apenas acudieron invitados famosos, a excepción del estilista Nacho Montes, Rafa Mora o la hermana del novio, Laura Matamoros (que ejercía de madrina) que no se dejó fotografiar, a diferencia de su novio, Benji Aparicio, del que las cámaras pudieron captar una instantánea en su coche.

Bien es cierto que la asistencia del padre del novio, Kiko Matamoros, fue una autentica sorpresa, ya que no estaba confirmado. “Tenía que estar en el día más importante de la vida de mi hijo. Me ha costado mucho decidirme porque no quería molestar a nadie con mi presencia, pero finalmente he hecho caso a personas que me quieren y que me han aconsejado que venga”, aseguraba muy emocionado.

No obstante, la asistencia de Kiko provocó la estampida de Mar Flores, que optó por no acudir y así no causar ningún tipo de polémica ni situación incomoda debido a su mala relación con el colaborador de televisión.

A continuación, os mostramos todas las imágenes de la boda de Diego Matamoros y Estela Grande: una boda contada por los protagonistas y sus invitados…