La descafeinada boda de Diego Matamoros y Estela Grande

Diego Matamoros y Estela Grande pudieron tener por fin y, después de meses de preparativos, su día más especial. La pareja se daba el “sí, quiero” el viernes 13 de julio.

La ceremonia se celebraba a las 8 de la tarde en una finca llamada Prado Moros a media hora en coche de Madrid. Un recinto que les permitió disfrutar del enlace en la intimidad, tanto a ellos como a todos sus invitados.

Sin embargo, la que prometía ser una de las bodas más sonadas del verano, acabó siendo un enlace bastante deslucido que brilló mucho menos de lo que se esperaba.

Para empezar, apenas acudieron invitados famosos, a excepción del estilista Nacho Montes, Rafa Mora o la hermana del novio, Laura Matamoros (que ejercía de madrina) que no se dejó fotografiar, a diferencia de su novio, Benji Aparicio, del que las cámaras pudieron captar una instantánea en su coche.

Bien es cierto que la asistencia del padre del novio, Kiko Matamoros, fue una autentica sorpresa, ya que no estaba confirmado. “Tenía que estar en el día más importante de la vida de mi hijo. Me ha costado mucho decidirme porque no quería molestar a nadie con mi presencia, pero finalmente he hecho caso a personas que me quieren y que me han aconsejado que venga”, aseguraba muy emocionado.

No obstante, la asistencia de Kiko provocó la estampida de Mar Flores, que optó por no acudir y así no causar ningún tipo de polémica ni situación incomoda debido a su mala relación con el colaborador de televisión.

La ex modelo y empresaria ha preferido quedarse en Ibiza, donde está disfrutando de unos días de vacaciones en compañía de sus hijos.