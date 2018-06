Elena Tablada fue una de las invitadas al bautizo de Adriana, la hija de la exmiss Elisabeth Reyes y Sergio Sánchez, que se celebró este pasado fin de semana en El Rocío.

La pareja había hecho la promesa de bautizar allí a la pequeña y un año y tres meses después, por fin pudieron cumplir su sueño.

Elena Tablada acudió acompañada de su familia, la hija que tiene en común con David Bisbal, Ella, y su pareja Javier Ungría, con el que se ha prometido recientemente.

Si hay algo que siempre suele llamar la atención en Elena Tablada, son sus estilismos. Su gusto es de lo más particular y variopinto. Ella se atreve con todo y desde luego no se puede decir que no arriesgue. Pero en el caso de este bautizo, creemos que Elena Tablada ha patinado un poco.

Confundió ideas y temáticas

El evento, como comentábamos antes, tuvo lugar en la aldea de El Rocío. Elena Tablada debió escuchar la palabra ‘Rocío’ y ya no se planteó nada más. A su mente llegaron enseguida ideas como ‘tela vaquera’, ‘mantillas’, ‘flecos’, ‘cuero’… Es posible que no se parara a pensar que a pesar de celebrarse en el Rocío, un bautizo es un bautizo.

Elena Tablada acudió vestida más para realizar la romería montada a caballo que para asistir a un bautizo religioso. No usó de complemento la cantimplora en vez del bolso de milagro…

A ver si no explicamos bien. Que el conjunto en sí no nos disgusta. Incluso nos atreveríamos a decir que cada prenda por separado nos gusta aún más. Elena lució una falda vaquera de talle alto y largo hasta el suelo con el bajo recortado con flecos, combinada con un top blanco de manga corta y encaje, corto, lo cual permitía mostrar parte del vientre, rematado con flecos y con encaje. Como complementos Elena Tablada se decantó por un chal de ganchillo marrón y un bolso de cuero en el mismo tono.

El contraste de su look con el de otras invitadas, sobre todo con el de la madre de la pequeña bautizada, Elisabeth Reyes, que lució un vestido en tono verde de falda tubo mucho más clásico (aunque demasiado escotado para nuestro gusto tratándose de un acto religioso), era llamativo.