Tras unos meses regulares, David Bustamante está viviendo una buena época que recordará para siempre. Con suerte en el trabajo y en el amor, el que fuera finalista de ‘Operación Triunfo 1’ ha decidido aislarse de todo lo superfluo y concentrarse en su paso por ‘Bailando con las estrellas’ para repetir el éxito que consiguió en la edición de 2007 de ‘Mira quién baila’, en la que quedó ganador.

Por eso, el autor de ‘Feliz’ ha hecho lo que todo ser humano en épocas de poco tiempo: salirse de algún que otro grupo de WhatsApp para poder centrarse. Aunque es algo normal, la elección de David es sorprendente pues el grupo al que ha dicho adiós es al que tiene con sus compañeros de Operación Triunfo.

“Él ahora mismo no está en el grupo”, ha reconocido la también extriunfita Natalia, que ha contado que Bustamante “entra y sale cuando está liado” algo que al resto del grupo parece no molestarle en absoluto, pues siempre le vuelven a recibir con los brazos abiertos cuando David pasa la época de mucho trabajo. Lo peor de no poder hablar con sus compañeros es que estos no pueden decirle lo mucho que, como a Natalia, les está gustando su paso por el concurso de baile.

“Bustamante es el number one, desde aquí le quiero mandar un fuerte beso. Le he visto, es un maquina y creo que va a ser el ganador”, reconoce la autora de ‘Con Ganas’. “Es un chaval que se lo curra muchísimo, es perseverante, cuando quiere algo lo consigue y con mucho trabajo va a ganar”. Sobre lo que se moja mucho la gaditana es sobre la relación de David con Yana Olina aunque, como todo el mundo, ha notado la química que desprenden: “Lo que veo desde casa es que entre ellos hay mucha complicidad que eso se nota y, bueno, que ensayan muchas horas y lo demuestran. Hay mucho feeling, complicidad y lo transmiten y lo vuelto a decir, van a ser los ganadores”.