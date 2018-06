Cualquiera que sea seguidor de ‘Bailando de las estrellas’ se habrá dado cuenta de que, programa tras programa y como en la canción de Rozalén, ‘Saltan chispas’ entre David Bustamante y Yana Olina. Lo que empezó con rumores de noviazgo se ha transformado en una química más que evidente y en una compenetración que traspasa cada actuación.

La pasada noche, la pareja volvió a esforzarse al máximo para mantener la primera posición. Un puesto que finalmente volvieron a granjearse gracias a un baile urbano cuya canción dejaba mucho a la imaginación y que dio bastante de qué hablar, “El anillo”, de Jennifer Lopez. Al ritmo de “¿y el anillo pa’cuando?”, Bustamante aprovechó la actuación para entregar a su compañera un anillo que ella no quiso aceptar.

Un baile lleno de intenciones que terminó con Yana gritando a Bustamante “eres el mejor” y con David haciendo balance de su petición con Joaquín Cortés, miembro del jurado, “Viendo los acontecimientos, me quedo para vestir santos. Soy un tío clásico, pero hay que ponerse al día”.

Al igual que mucha gente, el bailaor tiene claro que entre ellos hay algo muy especial: “Me encantan las parejas cuando tienen esa conexión y me recuerdas un poco a un ‘latin lover’ David, dicho queda”.

Y mientras que el autor de “Feliz” volvía a ponerse en lo más alto de la tabla de clasificación, la actriz Rossy de Palma, que interpretó un jive con la canción ‘Tainted love’, dijo adiós a su paso por el concurso. Una decisión que la musa de Almodóvar no se tomó muy bien, llegando a confesar que no lo entendía. “Ya que no tengo que guardar la compostura: habéis sido unos racanetes”, aprovechó para decir al jurado antes de su adiós definitivo.

Por otro lado, Pelayo Díaz vivió una de sus noches más emotivas y es que coincidía con el primer aniversario del fallecimiento de su ex, David Delfín. Tras bailar un vals vienes al ritmo de ‘Perfect’ junto a Inés Miñana no pudo evitar emocionarse y recordar al diseñador con unas palabras, “Inés me dijo que me emocione y que buscase qué me emociona a mí. Además, estoy viviendo un momento muy intenso. Hace un año que murió David Delfín y lo tengo muy presente”.