David Bustamante, declarado inocente en su enfrentamiento judicial con Jordi Martín

David Bustamante ya puede respirar tranquilo en el caso de su enfrentamiento judicial con el paparazzi Jordi Martín.

Fue en julio del 2017 cuando el cantante y el fotógrafo protagonizaron un duro enfrentamiento en plena calle tras una persecución en coche, que fue grabado por la pareja de Martín, que en aquel momento viajaba con él como copiloto.

Jordi Martín denunció al cántabro alegando que había recibido agresiones y amenazas. Por su parte, David Bustamante envió un comunicado dando su versión de los hechos y también denunció al paparazzi.

Hace unas semanas se celebró el juicio y este viernes 18 de mayo ha tenido lugar la vista, a la que David Bustamante ha acudido en los juzgados de Pozuelo, mientras que Jordi Martín comparecía mediante vídeoconferencia desde Santa Coloma de Farners (Gerona), donde tenía lugar el juicio.

Un problema menos para David Bustamante

Según ha confirmado Aurelio Manzano en Luxonomist, David Bustamante ha sido declarado inocente de un supuesto delito de agresión contra el paparazzi. El Juez ha considerado en la vista celebrada esta mañana que no hubo delito.‬ Aurelio también ha comentado que el abogado de David, Ignacio Palomar, emitirá un comunicado con todos los detalles.

Con esta sentencia favorable a David Bustamente, el cantante tiene un problema menos en el que pensar. No han sido meses fáciles para el cántabro, mientras se ha encontrado en pleno proceso de divorcio de la que ya es su exmujer, Paula Echevarría. Otras informaciones apuntaban, además, a posibles problemas económicos.

David Bustamante se ha limitado a no hablar y a centrarse en sus proyectos profesionales. El último, el concurso ‘Bailando con las estrellas’, donde participa como concursante y por el cual David ha vuelto a ser centro de la noticia al ser relacionado con la bailarina que le acompaña en ensayos y actuaciones, Yana Olina.

En el comunicado que ha distribuido el abogado del artista, al que ha tenido acceso la Revista SEMANA, se detalla el transcurso del juicio y el resultado del mismo.

Según dicho comunicado, David “desde el primer momento negó que hubiera habido cualquier tipo de agresión por su parte y esta sentencia es una victoria judicial, pues reafirma y prueba sin ningún género de dudas eso mismo”.

Y el fotógrafo, por su parte, “ha tenido la oportunidad de hablar con D. David Bustamante para disculparse, la comprensividad y el talante de mi cliente nos ha llevado a retirar la denuncia interpuesta por esta parte durante el juicio oral”.

El resultado de la vista (contra la que no cabe recurso) ha sido que no se aprecia delito en los hechos y que ” no hubo agresión de ningún tipo, tal como mantenía esta parte desde un principio”.

Por tanto, queda probada “la inocencia del Sr. Bustamante, en aras de reparar las informaciones falsas que se difundieron sobre dicho incidente en las que se acusaba a mi cliente de dicha agresión”.