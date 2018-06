El cantante más conocido de toda Cantabria, David Bustamante, está de nuevo enamorado y no solo se le nota en la sonrisa y en el buen humor con el que se toma ahora la presión de la prensa, sino también en sus abdominales. Parece osada esta afirmación, pero las pruebas así lo confirman: cuando está feliz tiene ‘six pack’ y cuando atraviesa un mal momento reaparecen los kilos de más. Quizá sea eso de las mariposas en el estómago, que tiene como consecuencia indirecta que se pierdan las ganas de comer más allá de ‘comerse a besos’ a su amada, Yana Olina.

David Bustamante subía una foto a su cuenta de Instagram donde posa con el torso al aire y se puede apreciar que está en el camino de recuperar el ‘six pack’ que ya lució en el pasado, cuando estaba enamorado y feliz junto a Paula Echevarría.

Curiosamente, fue con su exmujer con la consiguió ese magnífico cuerpazo, que parece que vuelve a lucir, pues tras salir de la Academia de Operación Triunfo no exhibía esos músculos. Así que, sin duda, a Bustamante le sienta muy bien el amor. Si echamos la vista atrás, hacia los años de matrimonio con Paula Echevarría en los que pudimos verle en la playa, son muchos los momentos en los que ha lucido un torso muy bien dibujado.

Tras su separación, el cantante vivió un mal momento y, como él mismo confesó, cuando sufre estrés le da por comer, algo que le llevó a ganar hasta 12 kilos. Pero su nueva relación con la bailarina de origen ruso, Yana Olina, le han devuelto la ilusión y las rutinas deportivas diarias, recordemos que ambos concursan juntos en el programa de TVE ‘Bailando con las estrellas’.

David está encantado de haberse quitado esos kilos de más pues hace tan sólo unos meses aseguraba en una entrevista radiofónica: “Ojalá que pierda estos 12 kilos. Soy un poco boomerang”. Además, en sus redes escribía en julio del año pasado: “Hay personas que en épocas de estrés apagamos la ansiedad con la comida, no, no es agradable que gente sin escrúpulos te esté recordando continuamente que no estás en tu peso”, confesaba entonces.