David Bisbal destrozado por la muerte de un componente de la orquesta ‘Expresiones’

“Su esposa Maria del Mar fue la que me animó a que hiciera la prueba en la Orquesta Expresiones cuando tenía 18 años y desde aquél momento, Pepe me cuidó como como a un hijo más junto a María del Mar y Alejandro. “El niño” me llamaban. Lo que más me gustaría en estos momentos, sería que todos aquellos que me seguís, le mandarais un fuerte abrazo a su familia en estos momentos tan tristes.

Muchos besos. Hasta siempre Pepe. Gracias por marcar el destino de mi vida. “El niño””