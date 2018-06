Cristina Pedroche y David Muñoz tienen un nuevo proyecto empresarial

“Si, sí, claro. La verdad que Londres va muy bien y hemos estado viendo algo más por Europa y algo un poco más lejos y estamos viendo. También tenemos ofertas de América y poco a poco… porque David es una persona que quiere estar muy encima de todo porque David está todo el rato encima de todo, todo el rato”. Así ha desvelado Cristina Pedroche su intención de seguir haciendo negocios con su marido, de seguir a su lado en la aventura gastronómica y de seguir acercando Diverzxo al resto del mundo.

Parece una buena noticia y como tal la trata, pero matiza que la dificultad está en la actitud de David, que es extremadamente perfeccionista y su afán por controlar hasta el último detalle puede ser contraproducente a la hora de que en vez de tres restaurantes se conviertan en 30. Cristina pone un ejemplo para que entendamos de manera concreta a qué se refiere cuando habla del detallismo de su chico: “él es de los que está en casa y está con Instagram viendo los hastags de los restaurantes por si ve algo que no este bien llamar corriendo para que lo solucionen, si una salsa no está correcta, si algo no está bien ejecutado o emplatado…”.

Al margen de lo profesional, que está claro que les va genial, su nube de amor, como Pedroche la define, sigue intacta. Cristina y David llevan más de cuatro años juntos y su relación ha causado numerosas polémicas, pero todavía ninguna ha llegado a afectarles como pareja. Lo comparten absolutamente todo y para la presentadora las palabras “todo está bien” solo cobran sentido cuando se ha despertado junto a su marido.

Al margen de los restaurantes, Cristina continúa su carrera en televisión y en esta charla con ella, en la presentación del nuevo refresco de Pepsi Max, ha aprovechado para dejar caer a quién la escuche que le encantaría participar en un programa de baile, sin embargo, cantar le produce inseguridad y cocinar no le gusta nada.