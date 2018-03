La contundente respuesta de Marta Sánchez a Jordi Évole (con ‘zasca’ incluido)

Marta Sánchez se ha sentado en el plató de ‘El Hormiguero’ después de que el pasado mes de febrero ofreciera su concierto más especial a voz y piano. A pesar de que fue un concierto único, la cantante tiene una espinita clavada: “A mí también me queda un poco de pena que no se haya hablado más de mi concierto a piano y voz”, declaraba.

Y es que su himno de España personalizado consiguió convertirse en viral, y Marta Sánchez recibió críticas positivas, pero también negativas. Con Marta Sánchez en el foco de la noticia, Jordi Évole no dudó en lanzarle un dardo envenenado a la cantante diciendo que Marta hacía el himno de España, pero que luego pagabas los impuestos en Miami.

Marta quiso contestar con contundencia a Jordi: “¿Esa es mi cámara? Jordi, querido, yo te admiro mucho como periodista, he de decirte que mis flores favoritas son las peonías rosas para que te marques el detallazo de mandarme un buen ramos por metepatas. Porque tributo en España desde que empecé con 19 años a cantar. Nunca jamás en mi vida he tributado en otro sitio que no sea mi país. Es más, no solamente tributo aquí, sino que todo lo que gano fuera me lo traigo aquí y lo tributo aquí, ¿vale?”.

La respuesta de Jordi Évole no se ha hecho esperar y le ha escrito a través de Twitter: “Pues marchando unas peonías rosas para @ Martisima_SoyYo. Mis disculpas”, escribía el periodista. Marta Sánchez le ha comentado en el tuit: “Me voy a la cama aprendiendo una lección de caballerosidad y de buen gusto con tu gesto. Te honra este mensaje y por supuesto no hace falta que me mandes las flores. Con esto me sacaste una sonrisa después de una semana tan dura en España. Te mando mil besos”. Parece que este rifirrafe ha llegado a buen puerto…

No es la única crítica que recibió por su himno de España personalizado. Sergio Dalma también lanzó una ‘pullita’ a la cantante cuando escuchó el himno, diciendo que “se le ha ido la olla” con su ocurrencia. Sergio Dalma no salió de su asombro y así lo expresaba: “Una tía como ella, con una de las mejores voces de este país y una carrera de 30 años, qué necesidad tenía de algo así… sabiendo además en el momento tan delicado que estamos en temas de nacionalismo”, para terminar sentenciando: “Si quería publicidad, la ha conseguido”. ¿Contestará Marta Sánchez también a Sergio Dalma?