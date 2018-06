Las confesiones de Rosa López sobre sus problemas con las dietas

Toda recordamos con cariño aquella primera edición de ‘Operación Triunfo’ y con mas cariño todavía a la que fue su ganadora, Rosa López.

Aquella chica tímida y espontánea, nacida en la localidad granadina de Armilla, a la que todos apodaron como Rosa de España, y que presentaba un aspecto muy diferente al que luce hoy en día.

La cantante ha hablado varias veces de los complejos que ha sufrido a lo largo de su vida, debido a su aspecto físico, que le hacían sentirse insegura.

Y es que la Rosa de hoy en día pesa casi cuarenta kilos menos de la Rosa que ganaba el concurso de televisión y que nos representó en Eurovisión.

Su relación con la comida y con las dietas ha pasado por varias etapas, como contaba en su última aparición televisiva: el programa ‘La noche de Rober’ en Antena 3.

Rosa le explicó al presentador que cuando decidió empezar a hacer deporte y a cuidar su salud, optó por excluir alimentos de origen animal de su alimentación y se hizo vegana.

Sin embargo, lejos de conseguir perder peso y sentirse mejor, esta dieta le acarreó más problemas: “Cuando me hice vegana engordé once kilos, pero porque lo hice mal. Está muy complicado ser vegano hoy en día, no está la vida para ello”.

Ahora, aunque ha abandonado el veganismo para comer también huevos ecológicos, mantiene una dieta alta en vegetales porque “es lo que te salva de estar enfermo”.

Durante el programa, la artista que luce una imagen más rompedora y sexy, rememoró su infancia como una época muy feliz para ella y tuvo un recuerdo para su padre que falleció hace unos años, en lo que supuso un muy duro golpe para ella.