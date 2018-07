Ágatha Ruiz de la Prada ha sido la segunda invitada que se ha atrevido a subirse al coche de Belén Esteban para someterse a una entrevista de la colaboradora dentro de su espacio ‘Belén a bordo’.

Ya la propia Belén aclaró al emitirse este segundo capítulo de ‘Belén a bordo’, que la entrevista fue grabada antes de que saltara la noticia del romance de la diseñadora con el empresario Luis Miguel Rodríguez. La colaboradora de ‘Sálvame’ quiso puntualizar este hecho dado que durante la entrevista Ágatha Ruiz de la Prada y ella hablaron sobre el amor y sobre los diferentes ligues que la ex de Pedro J. (al que Ágatha se refiere como ‘el innombrable’) ha tenido desde su separación. Pero el nombre de Luis Miguel no apareció por ningún lado durante la entrevista. En cambio, Ágatha aseguraba que su horquilla a la hora de fijarse en hombres era enorme y que no tenía un gusto definido.

Pedro J. Ramírez sigue siendo ‘el innombrable’

Una vez más, Ágatha Ruiz de la Prada se mostró como una mujer renovada, más viva que nunca, rejuvenecida e ilusionada con su futuro lejos de Pedro J. Ramírez, al que una vez más no dudó en lanzar algún dardo envenenado. Aseguró que ella estaba muy desentrenada en esto de las citas: “No como el innombrable”. Ágatha aseguró que él tenía mucha más práctica, incluso durante su matrimonio.

No sólo habló sobre el amor. Ágatha también entró en el terreno más personal al hablar de sus hijos. La diseñadora explicó a Belén Esteban el motivo de los curiosos nombres de sus vástagos, Cósima y Tristán.

A pesar de que Belén Esteban (reconocido por ella misma) no tiene no idea de arte, Ágatha Ruiz de la Prada no dudó en hablar con ella de artistas vanguardistas y de explicarle sus gustos estéticos y sus inquietudes culturales.

Pero si algo llamó la atención de la de Paracuellos, fue la confesión que la diseñadora le hizo sobre ciertos gustos culinarios. Ágatha le reveló que le encanta comer bichos: “Soy una loca de los chapulines” (una especie de saltamontes).

Mientras Belén Esteban hablaba sobre su amado Maluma, Ágatha realizó otra sorprendente revelación. La diseñadora tendrá un encuentro con el papa, quien, confesó, le cae “de miedo”. Su único pesar es que tendrá que acudir a la ansiada cita vestida de negro, u color del que huye. El motivo: “No se pueden utilizar colores que lleve el clero”.