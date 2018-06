La confesión de Makoke sobre su hija que no gustará a Kiko Matamoros

Mientras que Diego Matamoros ultima los detalles de su boda con Estela Grande, su familia paterna está centrada en otros asuntos y es que, como ha confirmado el novio, ni su padre, Diego Matamoros, ni la mujer de este, Makoke, acudirán al enlace. Tampoco se espera a su medio hermana, Anita Matamoros, que disfruta de su propio éxito como aspirante a influencer sin importarle la disputa que sus padres mantienen fuera de casa.

Aunque puede parecer que a la joven le importa bien poco lo que la gente opine de ella, su último movimiento ha desvelado que no es así. “¿Qué te pregunta la gente sobre mí?”, le dice a su madre en su último video de YouTube, una especie de carpool, con el que la joven ha presentado a Makoke a sus seguidores.

“Es que no me preguntan nada, como ya te conocen…”, reconoce la empresaria a su hija, que no puede evitar hacer una mueca ante la inesperada respuesta. Sin embargo, tras darse cuenta, Makoke consigue retomar el hilo de la conversación: “Me preguntan si eres tan alegre siempre como se te ve en los vídeos”. “¿Y tú qué es dices?”, pregunta a su vez Anita entre risas, “que no, que luego tienes una mala… es ahí donde te sale el ramalazo Matamoros”, sentencia Makoke, desvelando un rasgo que parece hereditario.

“Lo que ocurre es que en casa no estás como en la calle, estás en confianza, no estás sonriente todo el rato. Me sale el gen Matamoros”, se justifica la joven, que cumplirá 18 años en unas semanas.

Una confesión muy personal de Makoke que no sabemos cómo habrá sentado a Kiko Matamoros, famoso por un carácter muy marcado que parecen haber sacado todos sus hijos, pues Diego y Laura también han demostrado tener una personalidad muy marcada. Seguramente se lo tome a bien, porque conoce a Makoke y sabe que sus palabras no son despectivas y también conoce su propio carácter.