Donde dije digo, digo Diego. Tras dejarnos algo huérfanos al anunciar su retirada definitiva de los escenarios, Concha Velasco ha rectificado. Del “Pienso que me voy a despedir con esta obra, tengo 78 años y después de esto a lo mejor me voy a cortar la coleta” ha pasado al “No me voy a retirar en la vida. O no he sabido decirlo bien o no lo han sabido interpretar”, justifica la actriz durante uno de los ensayos de su última función.

La noticia de su adiós a las tablas se produjo durante la presentación de la obra ‘El Funeral’, que dirige su hijo, Manuel Marsó Velasco, y que se estrena este jueves en el Teatro Calderón de su Valladolid natal. Unas palabras que fueron refrendadas por la propia vallisoletana cuando recogió la Medalla de Oro de Valladolid: “Me voy a despedir del teatro y con una comedia que se estrena en mi ciudad, donde me encantaría vivir los últimos años de mi vida”.

Entonces, ¿qué ha hecho cambiar de opinión a Concha Velasco? Un error en la transmisión del mensaje, una morriña repentina de sus mejores tiempos en el teatro… son varias las hipótesis que se podrían llegar a manejar. Lo cierto es que tiene firmada una gira de dos años con ‘El Funeral’, tiempo más que suficiente para tomar una decisión en firme. Mientras tanto, nosotros disfrutamos de esa chica ye-ye que durante más de seis décadas nos ha hecho reír, llorar y cantar con su arte en el teatro, cine y televisión. Un animal del mundo del espectáculo que se resiste a decir adiós, por suerte.