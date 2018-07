Así han reaccionado los compañeros de Terelu: “Estamos conmocionados”

La noticia de la recaída de Terelu Campos en su enfermedad no sólo ha caído como un mazazo entre sus familiares. También sus compañeros de plató se han mostrado denostados.

En la tarde de este viernes 6 de julio, Kiko Hernández se ponía al frente del programa para, acompañado del resto de colaboradores, abrir con la triste realidad de su compañera. Todos en pié en medio del plató y con caras muy serias escuchaban a Kiko Hernández, que con una imagen en pantalla grande tras ellos, comenzaba diciendo: “Hoy no es una buena tarde para la gran familia de ‘Sálvame’. Terelu Campos vuelve a tener cáncer”. “Esta mañana nuestra compañera ha enviado un comunicado a los medios a través de la Fundación Jiménez Díaz en el que se explica que Terelu presenta un nuevo tumor primario en la mama izquierda por lo que será intervenida en los próximos días en ese mismo hospital. La historia, desgraciadamente se repite. Terelu fue operada a principios de 2012 después de recibir quimioterapia, pero un nuevo tumor ha aparecido. En ‘Salvame todos los compañeros estamos conmocionados, preocupados y muy muy tristes. Y queremos que Terelu sepa que todo el equipo del programa está con ella y que le apoyamos en su lucha”.

Terelu se ha llevado un gran aplauso por parte de todos y del público.

Una de las personas que más afectada se ha mostrado por la noticia ha sido Mila Ximénez. La colaboradora no podía contener las lágrimas. “Hoy es un día muy complicado. Yo llevo una semana muy complicada. Esta mañana me he levantado pensando que hoy era sábado y de repente he visto no sé cuántas llamadas. Me ha llamado nuestra directora Patricia para decirme que viniera para hablar del ‘Deluxe’ porque me ha dicho que venía Terelu y yo le he preguntado que de qué iba a hablar Terelu… porque no me había enterado. Yo creo que la vida es muy injusta y pega zarpazos que no se entienden. Estoy convencida de que esto no es nada y de que esto va a salir, pero Terelu ahora tenía planes para este verano, que estaba con las joyas muy ilusionada… Incluso me dijo que fuese a Málaga unos días porque Terelu sabe que hemos tenido nuestros momentos de acercamiento y nuestros momentos aquí en plató, donde suceden muchas cosas. Por encima de todo está lo que nos queremos, y yo la quiero muchísimo y ella lo sabe. Pero es complicado y a mí me han venido muchas cosas a la cabeza”.

Mila ha podido hablar con Terelu: “Ella tiene la capacidad de gestionar sus emociones de una forma que a veces nos ha puesto de los nervios”.

Además, la colaboradora ha revelado cómo Terelu se lo comunicó a su madre: “Fue a su casa con su médico y creo que María Teresa cuando abrió la puerta se echó a temblar, como es normal.

A Terelu y a su madre se ha dirigido Mila: “Les digo que estoy aquí para lo que necesiten. No la voy a soltar de la mano en ningún momento”.

Otra de las personas que ha hablado ha sido María Patiño, quien no se encontraba en el plató pero con la que han conectado en directo: “Me he emocionado porque yo admiro a la gente que se crece en los momentos importantes y Terelu tiene esa capacidad. Yo me siento en eso muy identificada con ella. En el día a día a lo mejor nos afectan cosas absurdas pero cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones importantes no sé de dónde sacamos la fortaleza. Me ha sorprendido esa capacidad que tiene de priorizar y de pensar primero en los suyos antes que en ella. Me he dado cuenta de lo mucho que la quiero. Sé que va a ganar esta batalla y me pongo de rodillas ante cómo ha gestionado todo esto”.

Belén Ro, gran amiga de la familia Campos, también ha podido hablar con Terelu y ha aclarado cómo se encuentra: “Terelu ha pasado una semana muy mala porque no sabía el alcance de la gravedad. Ahora está más tranquila pero hasta que no le han dado los resultados lo ha pasado muy mal”.

Gema López ha resaltado esa capacidad de Terelu de proteger a los suyos. “Ella tiene un sentido de protección brutal. Ha hablado con nosotros y casi ella nos ha querido tranquilizar más a nosotros que nosotros a ella”.