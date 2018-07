Claudia Osborne llegó a España en las navidades pasadas, siete meses que ha aprovechado al máximo para aprender la profesión de coach y, de paso, probar suerte en el amor. Si cuando llegaba a España parecía estar soltera, al poco tiempo supimos que estaba saliendo Manuel Ferraro de la Puerta, sobrino del jinete Antonio de la Puerta, una relación que no sobrepasó el mes de abril pero que llegó a confirmar una de sus hermanas.

Con la llegada del buen tiempo la hija de Bertín Osborne se ha dejado ver en compañía de su nueva pareja Daniel Arigita, conocido en el mundo cuore por haber sido el novio de Elena Tablada durante dos años. Si bien la primera vez que se les vio juntos fue en las imágenes de una conocida publicación, ahora que todo el mundo sabe lo que hay entre ellos han decidido salir juntos sin ningún pudor y oficializar así su relación.

Para oficializar su relación la pareja eligió el concierto que Lenny Kravitz dio en Madrid la pasada noche. Un evento al que llegaron juntos, aunque no cogidos de la mano, y en el que coincidieron con la hermana de Claudia, Eugenia, que tampoco se quiso perder al músico estadounidense en el WiZink Center de Madrid.

A pesar de haber sido pareja de dos mujeres conocidas, Arigita no se dedica al mundo del espectáculo, aunque tiene amigos muy conocidos como Alonso Aznar y Fernando Nicolás. Es ingeniero de telecomunicaciones y se dedica al mundo de la hostelería con su propia empresa. No fueron los únicos rostros conocidos que saltaron al ritmo de temas como ‘I belong to you’ o ‘Low’. La extriunfita Ana Guerra; los actores Miguel Ángel Muñoz y Megan Montaner; Orson Salazar y Sara Vega; Guillermo Furiase, hijo de Lolita y Arantxa de Benito y el empresario Javier Hidaldo, que llegaron con sus respectivas parejas.